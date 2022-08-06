В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны взрывы
Фото: в Запорожье во время воздушной тревоги были слышны взрывы (Getty Images)
В Запорожье во время воздушной тревоги ночью 6 августа были слышны громкие взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.
Официального подтверждения произошедшего пока не было. В случае объявления воздушной тревоги рекомендуется проследовать в убежище.
Напомним, войска РФ опрокидывают понтонный парк в направлении Запорожья.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.