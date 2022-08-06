Фото: в Запорожье во время воздушной тревоги были слышны взрывы (Getty Images)

В Запорожье во время воздушной тревоги ночью 6 августа были слышны громкие взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Официального подтверждения произошедшего пока не было. В случае объявления воздушной тревоги рекомендуется проследовать в убежище.