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В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны взрывы

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Запорожье, Суббота 06 августа 2022 04:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны взрывы Фото: в Запорожье во время воздушной тревоги были слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Запорожье во время воздушной тревоги ночью 6 августа были слышны громкие взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Официального подтверждения произошедшего пока не было. В случае объявления воздушной тревоги рекомендуется проследовать в убежище.

Напомним, войска РФ опрокидывают понтонный парк в направлении Запорожья.

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