У Запоріжжі під час повітряної тривоги були чутні вибухи
Фото: у Запоріжжі під час повітряної тривоги були чутні вибухи (Getty Images)
У Запоріжжі під час повітряної тривоги вночі 6 серпня були чутні гучні вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Офіційного підтвердження події поки не було. У разі оголошення повітряної тривоги рекомендується пройти в притулок.
Нагадаємо, війська РФ перекидають Понтонний парк у напрямку Запоріжжя.
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