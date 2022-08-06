Фото: у Запоріжжі під час повітряної тривоги були чутні вибухи (Getty Images)

У Запоріжжі під час повітряної тривоги вночі 6 серпня були чутні гучні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Офіційного підтвердження події поки не було. У разі оголошення повітряної тривоги рекомендується пройти в притулок.