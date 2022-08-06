ua ru
Сб, 06 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Запоріжжі під час повітряної тривоги були чутні вибухи

Новость на русском →
Запоріжжя, Субота 06 серпня 2022 04:17
У Запоріжжі під час повітряної тривоги були чутні вибухи Фото: у Запоріжжі під час повітряної тривоги були чутні вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Запоріжжі під час повітряної тривоги вночі 6 серпня були чутні гучні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Офіційного підтвердження події поки не було. У разі оголошення повітряної тривоги рекомендується пройти в притулок.

Нагадаємо, війська РФ перекидають Понтонний парк у напрямку Запоріжжя.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская область Вторгнення Росії до України Запоріжжя
NEWS
ЗСУ відбили атаку на Лозове, а окупанти намагаються захопити Соледар, - Генштаб
ЗСУ відбили атаку на Лозове, а окупанти намагаються захопити Соледар, - Генштаб
DAILY
Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз