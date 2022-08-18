В Запорожье во время воздушной тревоги прогремели взрывы
Фото: В Запорожье прогремели взрывы (Getty Images)
В Запорожье в ночь на 18 августа были слышны звуки взрывов. В городе объявляли воздушную тревогу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное.
Согласно данным СМИ, система оповещения об угрозе ракетного удара сработала около 02:52, а через несколько минут после этого раздались взрывы.
Местные жители должны были немедленно пройти в безопасное место и находиться там, пока не прозвучит сигнал об отбое воздушной тревоги.
Напомним, 17 августа в Харькове прогремели взрывы. На месте прилета произошел сильный пожар.
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