У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи

У Запоріжжі в ніч проти 18 серпня було чутно звуки вибухів. У місті оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

Згідно з даними ЗМІ, система оповіщення про загрозу ракетного удару спрацювала близько 02:52, а за кілька хвилин після цього пролунали вибухи.

Місцеві мешканці повинні були негайно пройти у безпечне місце і перебувати там, доки не прозвучить сигнал про відбій повітряної тривоги.