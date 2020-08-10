В Запорожье возле супермаркета произошла стрельба, есть пострадавший

В Запорожье возле супермаркета произошел конфликт, который перерос в стрельбу. В результате госпитализирован мужчина с ранениями.

Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции Запорожской области.

Указано, что 9 августа около 20:45 в полицию поступило сообщение от граждан о том, что возле одного из торговых супермаркетов города происходит ссора с применением оружия.

Оперативникам удалось выяснить, что около 20:40 на улице Добробутной возле одного из торговых центров города из-за парковки поссорились мужчина и женщина.

"Словесная перепалка привела к тому, что женщина брызнула мужчине в глаза из слезоточивого баллончика, а он толкнул ее. Гражданка по телефону вызвала на помощь сына. Парень 1993 года рождения схватил нож и начал резать скаты на микроавтобусе "Volkswagen", который принадлежит обидчику его матери", - информируют в полиции.

В ответ на это мужчина достал травматический пистолет и сделал сначала предупреждающий выстрел в воздух, а затем еще несколько в сторону сына женщины. Парень во время драки нанес оппоненту удары по голове, отобрал пистолет и выстрелил, попав в бедро и предплечье.

"Сотрудники криминальной полиции задержали мужчину на месте совершения преступления в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса", - отмечает пресс-служба.

Указано, что пострадавшего госпитализировали, а его состояние пока остается стабильно тяжелым.

Напомним, в Киевской области мужчина устроил стрельбу, в результате инцидента пострадавших нет; по данным полиции, стрелок хотел похвастаться оружием.

Как писало РБК-Украина, в Сумах мужчина стрелял в соседей, в результате один из них получил несколько ранений.