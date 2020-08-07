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В Сумах мужчина стрелял по соседям, есть раненый

Сумы, Пятница 07 августа 2020 13:38
В Сумах мужчина стрелял по соседям, есть раненый
Фото: пистолет (su.npu.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

Полиция открыла уголовное дело

В Сумах мужчина стрелял в соседей. В результате один из жителей соседнего дома получил несколько ранений.

Об этом сообщает управление Национальной полиции Сумской области.

Указано, что событие произошло 6 августа в 21:20.

"О шуме во дворе соседней многоэтажки и похожих на выстрелы резкие звуки, в полицию сообщил обеспокоенный сумчанин... Оперативники и следователи застали нескольких мужчин, один из которых имел ранения в живот", - указано в сообщении.

По данным правоохранителей возник конфликт между жителями соседних домов: 55-летним гражданином с одной стороны и несколькими мужчинами, которые во дворе дома занимались ремонтом автомобилей, с другой.

"Сначала нетрезвый мужчина, выйдя на звук автомобильного двигателя, потребовал прекратить шум, который мешал ему отдыхать. А когда в ответ услышал брань и совет проспаться, не нашел ничего лучшего, как воспользоваться своим пистолетом травматического действия", - информируют в полиции.

В результате стрельбы 42-летний местный житель получил непроникающие огнестрельные ранения живота и грудной клетки. Он в ответ нанес стрелку несколько ударов.

"Вызванные медики кареты неотложной медицинской помощи диагностировали (у стрелка, - ред.) политравму, закрытый перелом правой руки и закрытую черепно-мозговую травму. В результате оба участника конфликта были госпитализированы в больницу для оказания медицинской помощи", - сообщили в полиции.

Стрелявшего по соседям задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правоохранители изъяли с места происшествия пистолет, снаряженный патронами с резиновыми пулями. Установлено, что спецсредство принадлежит задержанному, у него есть все необходимые разрешения и документы.

При этом следователи квалифицировали его действия по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины как хулиганство. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Харькове полицейские спасли мужчину от попытки самоубийства, однако во время урегулирования ситуации правонарушитель достал стартовый пистолет и открыл стрельбу в сторону правоохранителей.

Как писало РБК-Украина, в Киеве на территории Гидропарка произошла стрельба: в результате охранник одного из развлекательных заведений получил ранения.

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