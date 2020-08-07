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Под Киевом водитель на "евробляхе" устроил стрельбу

Киевская область, Пятница 07 августа 2020 17:40
Под Киевом водитель на "евробляхе" устроил стрельбу
Фото: стрельба произошла в Киевской области (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Мужчина хотел похвастаться оружием

В Киевской области мужчина устроил стрельбу, в результате инцидента пострадавших нет. По данным полиции, он хотел похвастаться оружием.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области.

Сообщается, что инцидент произошел ночью в селе Литвиновка Вышгородского района, стрельбу устроил водитель автомобиля с номерами иностранной регистрации. Наряд оперативно установил личность стрелка и нашел его в соседнем селе.

"Им оказался 44-летний житель села Тарасовщина. Он признался полицейским, что таким образом хотел похвастаться оружием перед своим знакомым. Стрелял в небо, и, к счастью, из людей никто не пострадал", - говорится в сообщении.

В машине и по месту жительства нашли револьвер под патрон "Флобер", газовый пистолет, патроны различного калибра и гильзы. Оружие отправлено на экспертизу, открыто уголовное дело.

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом мужчина открыл хаотичную стрельбу на улице, в результате инцидента была пострадавшая.

По данным полиции, на светофоре между водителями двух автомобилей возник конфликт, который перерос в стрельбу. Один из них открыл беспорядочный огонь по автомобилю оппонента. Девушка поручила непроникающее ранение грудной клетки.

Также сообщалось, что в Сумах мужчина стрелял в соседей и ранил одного из них.

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