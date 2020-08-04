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В Запорожье возле храма девушка совершила самоубийство путем самосожжения

Запорожье, Вторник 04 августа 2020 15:51
В Запорожье возле храма девушка совершила самоубийство путем самосожжения
Фото: храм в Запорожье (verge.zp.ua)
Автор: Максим Зайченко

Девушке было 24 года

Во вторник около 4 утра, 4 августа, в Запорожье возле римско-католического храма по улице Заводской женщина облила себя легковоспламеняющимся веществом. Она умерла от ожогов.

Об этом РБК-Украина сообщили в полиции Запорожской области.

После звонка в полицию, на место отправилась оперативная группа.

"Работники полиции установили личность погибшей. Ею оказалась жительница Запорожья 1996 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией "самоубийство", - рассказали в полиции.

В полиции добавили, что дальнейшее досудебное расследование установит причины и
обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее в Николаеве от ранения в голову погибла жена депутата облсовета.

Также РБК-Украина писало, что в конце мая в Киеве нашли застреленным народного депутата Валерия Давыденко.

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