В Киеве нашли застреленным нардепа Давыденко

Фото: Валерий Давыденко (davydenko.com.ua)

Он был найден в собственном офисе

Народного депутата Валерия Давыденко нашли мертвым с огнестрельным ранением головы. Он был найден в собственном офисе.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Давыденко был членом депутатской группы "Доверие".

"Это правда. Его нашли в его офисе в туалете с огнестрельным ранением головы. Пистолет находится рядом и будут проверяться все версии. И убийство, и самоубийство, и инсценировка самоубийства. Все версии", - сообщил Геращенко.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа полиции.

Также проводится комплекс безотлагательных следственных и оперативных мероприятий по выяснению обстоятельств гибели Давыденко.

"В том числе снимаются записи с многочисленных камер наблюдения в большом количестве расположенных поблизости с местом происшествия", - сообщил замглавы МВД.

Напомним, в ноябре 2019 года был найден мертвым депутат районного совета Кременчуга Андрей Гаврилов.

Кроме того, в сентябре прошлого года в Киеве напали на заместителя главы КГГА Владимира Слончака.

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Автор: Анастасия Светлевская