ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Николаеве от ранения в голову погибла жена депутата облсовета

Новости » Происшествия     29.06.2020 - 11:55
В Николаеве от ранения в голову погибла жена депутата облсовета
Фото: пистолет в руках (РБК-Украина)

По словам депутата, его жена сама выстрелила себе в голову

Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели жены депутата Николаевского областного совета. Начато расследование по статье "умышленное убийство".

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

Сообщение о трагедии полицейские получили сегодня около 10 утра.

"В полицию поступило сообщение от 34-летнего депутата Николаевского областного совета о том, что его жена из травматического оружия причинила себе ранение в голову", - сообщили в полиции.

На вызов сразу выехали следователи и руководство областной полиции. Отмечается, что 33-летняя женщина скончалась на месте происшествия. В полиции уточнили, что ее муж находился вместе с умершей в квартире.

"Сейчас все обстоятельства и причины происшествия выясняются. Предварительно, как того требует процедура в подобных случаях, начато расследование по ч. 1 ст. 115 УКУ", - добавили в полиции.

Напомним, в конце мая в Киеве нашли застреленным народного депутата Валерия Давыденко.

В ГПУ основной версией смерти нардепа считают самоубийство.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины Николаевпреступлениязастрелен
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь