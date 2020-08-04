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У Запоріжжі біля храму дівчина вчинила самогубство шляхом самоспалення

Запоріжжя, Вівторок 04 серпня 2020 15:51
У Запоріжжі біля храму дівчина вчинила самогубство шляхом самоспалення
Фото: храм в Запоріжжі (verge.zp.ua)
Автор: Максим Зайченко

Дівчині було 24 роки

У вівторок близько 4 ранку, 4 серпня, у Запоріжжі біля римо-католицького храму по вулиці Заводській жінка облила себе легкозаймистою речовиною. Вона померла від опіків.

Про це РБК-Україна повідомили в поліції Запорізької області.

Після дзвінка в поліцію, на місце вирушила оперативна група.

"Працівники поліції встановили особу загиблої. Нею виявилася жителька Запоріжжя 1996 року народження. За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією" самогубство ", - розповіли в поліції.

У поліції додали, що подальше досудове розслідування встановить причини та
обставини інциденту.

Нагадаємо, раніше в Миколаєві від поранення в голову загинула дружина депутата облради.

Також РБК-Україна писало, що в кінці травня в Києві знайшли застреленим народного депутата Валерія Давиденко.

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