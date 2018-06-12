В Запорожье водитель маршрутки насмерть сбил пешехода

В результате аварии мужчина 1976 года рождения получил телесные повреждения, от которых скончался на месте

Водитель маршрутного такси в городе Запорожье совершил наезд на пешехода, который скончался на месте. Об этом сообщает пресс-служба Главного Управления Национальной полиции.

Так,11 июня около 12:50 водитель маршрутного такси "Mersedes-Benz", 1960 года рождения на улице Звенигородськой в городе Запорожье совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть. После чего совершил столкновение с электроопорой.

Как сообщается, пассажиров в автобусе не было.

В результате аварии мужчина 1976 года рождения получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

Открыто уголовное производство по признакам части второй ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее вчера в Результате ДТП в Запорожье погиб человек, еще 6 в больнице.