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У Запоріжжі водій маршрутки насмерть збив пішохода

НовиниНадзвичайні події    12.06.2018 - 12:41
Фото: наслідки аварії (zp.npu.gov.ua)
Фото: наслідки аварії (zp.npu.gov.ua)

Внаслідок аварії чоловік 1976 року народження отримав тілесні ушкодження, від яких помер  на місці

​​​​​​Водій маршрутного таксі в місті Запоріжжя скоїв наїзд на пішохода, який помер на місці. Про це повідомляє прес-служба Головного Управління Національної поліції.

Так,11 червня близько 12:50 водій маршрутного таксі "Merсedes-Benz", 1960 року народження на вулиці Звенигородській в місті Запоріжжя скоїв наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу частину. Після чого скоїв зіткнення з електроопорою.

Як повідомляється, пасажирів в автобусі не було.

Внаслідок аварії чоловік 1976 року народження отримав тілесні ушкодження, від яких помер  на місці події.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками частини другої ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що раніше вчора Внаслідок ДТП у Запоріжжі загинула людина, ще 6 у лікарні.

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Теги публікації: Запоріжжя, Запоріжжя, ДТП  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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