Внаслідок ДТП у Запоріжжі загинула людина, ще 6 у лікарні

Водія-правопорушника затримали

У Запоріжжі сталася ДТП за участю маршрутного таксі: одна особа загинула, шестеро доставленні до лікарні. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

"10 червня близько 13:20 водій автомобіля Volvo, рухаючись по вулиці Карпенка Карого, порушив правила дорожнього руху, а саме не дотримався правил проїзду перехресть, та скоїв зіткнення з мікроавтобусом Mersedes-bens, який здійснював пасажирські перевезення. Внаслідок зіткнення мікроавтобус перекинувся на бік", - повідомляють у поліції.

На момент аварії у маршрутному таксі перебували 10 пасажирів та водій. Внаслідок ДТП був госпіталізований водій мікроавтобуса (1959 року народження) та дві його пасажирки (1950 та 1960 років народження). Остання від отриманих травм померла у лікарні.

Також до лікарні доставили водія автомобіля Volvo - чоловіка 1970 року народження на момент аварії перебував у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. Госпіталізували також його пасажирів - чоловіків 1996 та 1980 років народження й жінку 1992 року народження.

Фото: аварія у Запоріжжі (zp.npu.gov.ua)

Правопорушника - водія автомобіля Volvo затримали. Відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, у Запоріжжі 9 червня зіткнулися три автомобілі. Внаслідок ДТП дві людини загинули, ще четверо постраждали, з них троє дітей.