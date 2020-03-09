В Запорожье умер ребенок, на которого в парке упала деревянная скульптура

В запорожской больнице 10-летняя девочка скончалась после того, как на нее 8 марта в местном парке "Дубовый гай" упала деревянная скульптура. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный сайт 061.ua.

По предварительным данным, на ребенка упала деревянная статуя медведя, которая не была закреплена, от чего девочка получила тяжелые травмы. Девочка находилась без сознания, когда ее госпитализировали в областную больницу.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по статьям 367 (служебная халатность) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.

Напомним, в Херсоне сегодня, 24 февраля, в результате непогоды, которая стала причиной падения дерева, было травмировано ребенка 2007 года рождения.

В помещении больницы в Подольском районе Киева травмировался малолетний ребенок, полицейские проводят проверку. Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение с предварительным диагнозом перелом правого бедра. В полицию обратилась женщина с информацией о том, что в помещении медицинского учреждения на ее малолетнего сына упали двери, в результате чего он получил телесные повреждения. Мальчика госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи в условиях стационара.