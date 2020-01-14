В Киеве в больнице на ребенка упали двери, полиция начала проверку

Иллюстративное фото (112 Украина)

Ребенок получил перелом правого бедра

В помещении больницы в Подольском районе Киева травмировался малолетний ребенок, полицейские проводят проверку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение с предварительным диагнозом перелом правого бедра. В полицию обратилась женщина с информацией о том, что в помещении медицинского учреждения на ее малолетнего сына упали двери, в результате чего он получил телесные повреждения. Мальчика госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи в условиях стационара.

На месте происшествия следственно-оперативная группа территориального управления полиции и работники сектора ювенальной превенции провели ряд необходимых первоочередных действий.

"Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка этому событию. Полицейские выясняют все обстоятельства и причины этого случая", - говорится в сообщении.

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