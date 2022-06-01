В Запорожье убирают защитные сооружения. Названа причина

В Запорожье решили уменьшить количество бетонных блоков и противотанковых ежей для восстановления экономической активности в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение секретаря городского совета Анатолия Куртева.

"Мы принимаем меры по восстановлению нашей экономики. И именно для того, чтобы запорожский бизнес мог работать в более или менее полном объеме и наполнял местный бюджет, как раз и нужно сокращать комендантский час, включать уличное освещение и иногда увеличивать расстояние между бетонными блоками и ежами, чтобы улучшить в городе логистическое сообщение", - заявил он.

При этом Куртев отметил, что в данное время можно ослабить оборонные меры, поскольку ситуация изменилась и подступы к городу очень крепко укреплены. Местные власти уверены, что российские войска в город не пройдут.

"Остается угроза воздушных атак, но в сухопутном плане город защищен очень надежно", - подчеркнул Куртев.

По его словам, сейчас необходимо сконцентрироваться на экономическом восстановлении Запорожья, поскольку поступления в городской бюджет находятся почти на нулевом уровне.

Если так будет продолжаться и дальше, то в городе через три месяца может наступить экономический крах.

Куртев также попросил местных жителей не сеять в соцсетях панику из-за того, что в Запорожье включили уличное освещения и увеличили расстояние между ежами. Город никто сдавать не собирается. Все эти меры направлены на восстановление экономики.