Под Запорожьем спецназ СБУ одним ударом уничтожил несколько десятков оккупантов

"Филигранно точная работа спецназа 15 Главного Управления ДВКР СБУ. Прилетели, увидели и разбомбили БТР - 82 орков", - говорится в сообщении.

Геращенко посчитал, что если бы у ВСУ было 300 таких хорошо обученных экипажей боевых дронов, как в 15 ДВКР СБУ и раз хотя бы в 3 дня такой экипаж уничтожал хотя бы одну единицу бронетехники противника, то за месяц удалось бы уничтожить 3 тыс. российской техники.