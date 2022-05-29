Под Запорожьем спецназ СБУ одним ударом уничтожил несколько десятков оккупантов
В Запорожской области бойцы украинского спецназа СБУ уничтожили сразу 82 оккупанта. Десятки российских солдат, собравшихся возле БТР, были убиты одним ударом с дрона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника главы МВД Антона Геращенко.
"Филигранно точная работа спецназа 15 Главного Управления ДВКР СБУ. Прилетели, увидели и разбомбили БТР - 82 орков", - говорится в сообщении.
Геращенко посчитал, что если бы у ВСУ было 300 таких хорошо обученных экипажей боевых дронов, как в 15 ДВКР СБУ и раз хотя бы в 3 дня такой экипаж уничтожал хотя бы одну единицу бронетехники противника, то за месяц удалось бы уничтожить 3 тыс. российской техники.
Напомним, по данным на 29 мая, ВСУ уничтожили уже 30 150 российских военных.
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