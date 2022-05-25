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В Запорожье ракеты повредили дома и ТЦ. Россия уверяет, что уничтожила цеха "Мотор Сичи"

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Запорожье, Среда 25 мая 2022 12:00
В Запорожье ракеты повредили дома и ТЦ. Россия уверяет, что уничтожила цеха "Мотор Сичи" Фото: Россия заявляет, что уничтожила ракетами цеха Мотор Сичи в Запорожье (facebook com)
Автор: Наталья Юрченко

В результате ракетного обстрела в Запорожье повреждены дома и торговый центр. Между тем в России заявляются, что якобы уничтожили цеха завода "Мотор Сич".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА и Минобороны РФ.

"Сегодня, 25 мая 2022 года, в 05:13 российские войска осуществили пуск четырех крылатых ракет по Запорожью. Одну из них сбила наша ПВО. Остальные три атаковали два района города, по гражданским объектам в Шевченковском районе и торговом центре в Александровском районе. По меньшей мере 62 дома были повреждены в частном секторе", - говорится в сообщении.

Сейчас известно, что один гражданин погиб. Еще трое жителей получили ранения.

В то же время в Минобороны России уверяют, что ликвидировали цеха "Мотор Сичи", которые якобы выпускали комплектующие для военной авиации.

"Высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования в городе Запорожье уничтожены производственные цеха завода "Мотор Сич", которые выпускали авиационные двигатели для боевой авиации воздушных сил Украины, в том числе беспилотных летательных аппаратов", - заявили в Минобороны РФ.

Ранее мы сообщали о ракетном обстреле Запорожья, который произошел утром 25 мая.

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Запорожье Война России против Украины Мотор Сич
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