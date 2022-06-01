ru ua
Ср, 01 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Запоріжжі прибирають захисні споруди. Названа причина

Новость на русском →
Запоріжжя , Середа 01 червня 2022 00:12
У Запоріжжі прибирають захисні споруди. Названа причина Фото: протитанкові їжаки (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

У Запоріжжі вирішили зменшити кількість бетонних блоків і протитанкових їжаків для відновлення економічної активності в місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення секретаря міської ради Анатолія Куртєва.

"Ми вживаємо заходів щодо відновлення нашої економіки. І саме для того, щоб Запорізький бізнес міг працювати в більш-менш повному обсязі і наповнював місцевий бюджет, якраз і потрібно скорочувати комендантську годину, включати вуличне освітлення і іноді збільшувати відстань між бетонними блоками і їжаками, щоб поліпшити в місті логістичне сполучення", - заявив він.

При цьому Куртєв зазначив, що в даний час можна послабити оборонні заходи, оскільки ситуація змінилася і підступи до міста дуже міцно укріплені. Місцева влада впевнена, що російські війська в місто не пройдуть.

"Залишається загроза повітряних атак, але в сухопутному плані місто захищене дуже надійно", - підкреслив Куртєв.

За його словами, зараз необхідно сконцентруватися на економічному відновленні Запоріжжя, оскільки надходження до міського бюджету знаходяться майже на нульовому рівні.

Якщо так буде продовжуватися і далі, то в місті через три місяці може настати економічний крах.

Куртєв також попросив місцевих жителів не сіяти в соцмережах паніку через те, що в Запоріжжі включили вуличне освітлення і збільшили відстань між їжаками. Місто ніхто здавати не збирається. Всі ці заходи спрямовані на відновлення економіки.

Нагадаємо, під Запоріжжям спецназ СБУ одним ударом знищив БТР російських окупантів.

Ми також писали про те, що в результаті ракетного обстрілу у Запоріжжі пошкоджено житлові будинки і торговий центр. При цьому в РФ заявили, що нібито знищили цехи заводу "Мотор Січ".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя
NEWS
Близько 30 500 військових і більше 3300 ББМ: названі втрати Росії в Україні
Близько 30 500 військових і більше 3300 ББМ: названі втрати Росії в Україні
DAILY
Євгеній Єнін: Ніхто не має ілюзій, що ця війна може бути далеко не останньою
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Євгеній Єнін: Ніхто не має ілюзій, що ця війна може бути далеко не останньою