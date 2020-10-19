В Запорожье столкнулись две маршрутки, есть пострадавшие

Фото: фиксация ДТП (РБК-Украина)

В Запорожье в Бородинском районе столкнулись две маршрутки. В результате происшествия пострадали трое человек.

Об этом сообщает Национальная полиция в Запорожской области.

Водитель микроавтобуса "Volkswagen" остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, чтобы пропустить женщину пешехода. Позади него водитель автобуса "Mercedes Sprinter" пытался избежать столкновения, использовав экстренное торможение, но все же ударил передний микроавтобус, а тот наехал на пешехода.

Повреждения получили пешеход 1970 года рождения, а также пассажири "Мерседеса" 1979-го и 1986 года рождения. После получения медицинской помощи на месте их отпустили.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что во Львовской области произошло ДТП с четырьмя автомобилями. В результате происшествия трое человек погибли.

Напомним, в пятницу в Шевченковском районе Запорожья произошло ДТП, в котором маршрутное такси столкнулось с легковым автомобилем. В результате происшествия пострадали трое человек.