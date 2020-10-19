У Запоріжжі зіткнулися дві маршрутки, є постраждалі

Фото: фіксація ДТП (РБК-Україна)

У Запоріжжі в Бородинському районі зіткнулися дві маршрутки. В результаті події постраждали троє людей.

Про це повідомляє Національна поліція в Запорізькій області.

Водій мікроавтобуса "Volkswagen" зупинився перед нерегульованим пішохідним переходом, щоб пропустити жінку пішохода. Позаду нього водій автобуса "Mercedes Sprinter" намагався уникнути зіткнення, використавши екстрене гальмування, але все ж вдарив передній мікроавтобус, а той наїхав на пішохода.

Ушкодження отримали пішохід 1970 року народження, а також пасажири "Мерседеса" 1979-го та 1986 року народження. Після отримання медичної допомоги на місці їх відпустили.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області сталося ДТП з чотирма автомобілями. В результаті події троє людей загинули.

Нагадаємо, в п'ятницю в Шевченківському районі Запоріжжя сталася ДТП, в якому маршрутне таксі зіткнулося з легковим автомобілем. В результаті події постраждали троє людей.