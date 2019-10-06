В Запорожье создали "штаб сопротивления капитуляции"

В Запорожье сегодня, 6 октября, активисты объявили о создании "штаба сопротивления капитуляции", в который вошли более 10 волонтерских, ветеранских и партийных организаций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свободу.

Сообщается, что о создании штаба объявили во время акции протеста против подписания так называемой "формулы Штайнмайера" на площади Героев Революции под стенами Запорожского областного совета. В мероприятии приняли участие более 500 человек.

Во время митинга были озвучены ключевые требования, среди которых созыв сессии Запорожского областного совета и принятия соответствующего обращения.

"Два основных вопроса. Это что на самом деле включает эта формула знаменитая. В опубликованной ее части есть слова "постоянное воздействие специального статуса Донбасса", сами понимаете, что это на самом деле - федерализация. Это, во-первых. Пункт второй - это отвод наших войск, против которого выступают местные жители и большинство военных. По результатам сегодняшнего митинга будет подписна резолюция с требованием к нашему областному совету выступить против реализации этих планов и сделать обращение к Верховной раде", - сообщил во время митинга ветеран боевых действий на Донбассе Валерий Прозапас.

Напомним, ранее городской совет Кропивницкого направил президенту Украины Владимиру Зеленскому и парламенту предостережения по реализации "формулы Штайнмайера", а также по принятию нового закона об особом статусе Донбасса.

Кроме того, также Хмельницкий областной совет принял обращение о недопустимости принятия "формулы Штайнмайера" для урегулирования ситуации на Донбассе.