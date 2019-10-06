У Запоріжжі створили "штаб опору капітуляції"

У Запоріжжі сьогодні, 6 жовтня, активісти оголосили про створення "штабу опору капітуляції", в який увійшли понад 10 волонтерських, ветеранських і партійних організацій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свободу.

Повідомляється, що про створення штабу оголосили під час акції протесту проти підписання так званої "формули Штайнмайера" на площі Героїв Революції під стінами Запорізької обласної ради. У заході взяли участь більше 500 осіб.

Під час мітингу були озвучені ключові вимоги, серед яких скликання сесії Запорізької обласної ради та прийняття відповідного звернення.

"Питання два основних. Це що насправді включає ця формула славнозвісна. Тому, що в опублікованій її частині є слова «постійна дія спеціального статусу Донбасу», самі розумієте, що це насправді – федералізація. Це, по-перше. Пункт другий – це відведення наших військ, проти якого виступають місцеві жителі та переважна більшість військових. За результатами сьогоднішнього мітингу буде підписна резолюція з вимогою до нашої обласної ради виступити проти реалізації цих планів і зробити звернення до Верховної ради", - повідомив під час мітингу ветеран бойових дій на Донбасі Валерій Прозапас.

Нагадаємо, раніше міська рада Кропивницького направив президенту України Володимиру Зеленському і парламенту застереження щодо реалізації "формули Штайнмайера", а також за прийняття нового закону про особливий статус Донбасу.

Крім того, Хмельницький обласна рада прийняла звернення про неприпустимість прийняття "формули Штайнмайера" для врегулювання ситуації на Донбасі.