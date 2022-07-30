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В Запорожье СБУ разоблачила торговца оружием и обнаружила схрон со взрывчаткой

Фото: в Запорожье СБУ разоблачила торговца оружием и схрон со взрывчаткой (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Запорожье СБУ задержала торговца оружием, который пытался нелегально сбыть партию взрывчатых веществ. Также правоохранители обнаружили его схрон со взрывчатками.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"Боевые средства поражения он скрыто хранил по месту жительства в Запорожье. Своих клиентов подыскивал через личные связи, в том числе среди представителей криминальных кругов", - пишет пресс-служба СБУ.

Во время проведения следственно-оперативных действий СБУ установила местонахождение схрона.

Фото: в Запорожье СБУ разоблачила торговца оружием и схрон со взрывчаткой (ssu.gov.ua)

Всего было изъято:

  • более 5 кг тротила и пластида;
  • реактивная противотанковая граната РПГ-22.

Согласно предварительным данным, тайник мог быть устроен для совершения диверсий в Запорожье.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно сотрудники СБУ проводили более 10 обысков у работников КПП "Лужанка" в Закарпатской области. Чуть позже стали известны подробности.

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