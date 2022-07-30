В Запорожье СБУ разоблачила торговца оружием и обнаружила схрон со взрывчаткой

"Боевые средства поражения он скрыто хранил по месту жительства в Запорожье. Своих клиентов подыскивал через личные связи, в том числе среди представителей криминальных кругов", - пишет пресс-служба СБУ.

Во время проведения следственно-оперативных действий СБУ установила местонахождение схрона.

Фото: в Запорожье СБУ разоблачила торговца оружием и схрон со взрывчаткой (ssu.gov.ua)

Всего было изъято:

более 5 кг тротила и пластида;

реактивная противотанковая граната РПГ-22.

Согласно предварительным данным, тайник мог быть устроен для совершения диверсий в Запорожье.