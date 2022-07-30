В Запорожье СБУ разоблачила торговца оружием и обнаружила схрон со взрывчаткой

В Запорожье СБУ задержала торговца оружием, который пытался нелегально сбыть партию взрывчатых веществ. Также правоохранители обнаружили его схрон со взрывчатками.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.
"Боевые средства поражения он скрыто хранил по месту жительства в Запорожье. Своих клиентов подыскивал через личные связи, в том числе среди представителей криминальных кругов", - пишет пресс-служба СБУ.
Во время проведения следственно-оперативных действий СБУ установила местонахождение схрона.
Фото: в Запорожье СБУ разоблачила торговца оружием и схрон со взрывчаткой (ssu.gov.ua)
Всего было изъято:
Согласно предварительным данным, тайник мог быть устроен для совершения диверсий в Запорожье.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно сотрудники СБУ проводили более 10 обысков у работников КПП "Лужанка" в Закарпатской области. Чуть позже стали известны подробности.
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