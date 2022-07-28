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Обыски у работников КПП Закарпатской области: в СБУ раскрыли подробности

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Четверг 28 июля 2022 13:28
Обыски у работников КПП Закарпатской области: в СБУ раскрыли подробности Фото: в СБУ раскрыли подробности обыскиВ у работников КПП Закарпатской области (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

СБУ провела обыски у таможенников КПП "Лужанка" Закарпатской области. Работники таможни разрешили вывезти из Украины без декларирования более 28 млн долларов в чемоданах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины расследуют факты незаконного перемещения через госграницу большого объема наличных средств. В частности, идет сбор доказательной базы касаемо противоправного вывоза из Украины 28 млн долларов США и 1,3 млн евро", - пишет пресс-служба СБУ.

Отмечается, что наличные средства были упакованы в чемоданы и перемещены за один раз через "зеленый коридор" "Лужанки".

Согласно украинскому законодательству, без декларирования, разрешен вывоз не более 10 тысяч долларов.

"Таможенники не имеют права пропустить автомобиль без его предварительного осмотра. Поэтому обнаружив деньги, должны были конфисковать их, как это предусмотрено законодательством", - добавляет СБУ.

Сейчас решается вопрос касаемо сообщения таможенникам о подозрении.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно сотрудники СБУ проводили более 10 обысков у работников КПП "Лужанка" в Закарпатской области.

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Украина Российская Федерация Закарпатская область
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