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СБУ проводит масштабные обыски на одном из КПП в Закарпатской области

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Среда 27 июля 2022 11:54
СБУ проводит масштабные обыски на одном из КПП в Закарпатской области Фото: СБУ проводит масштабные обыски на одном из КПП в Закарпатской области ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят более 10 обысков у работников КПП "Лужанка" в Закарпатской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал депутата Виталия Глаголы.

По словам Глаголы, обыски связаны с вывозом за рубеж огромных сумм в первые дни войны.

"Готовятся подозрения лицам, помогавшим перевезти через границу незамеченными миллионы долларов наличных", - пишет депутат.

СБУ проводит масштабные обыски на одном из КПП в Закарпатской области

Фото: СБУ проводит масштабные обыски на одном из КПП в Закарпатской области ssu.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сотрудника СБУ разоблачили на взятке. Он требовал от фигуранта уголовного дела деньги взамен на "помощь".

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