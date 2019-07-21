В Запорожье распылили газ на избирательном участке

В Запорожье в день внеочередных выборов в Верховную раду на избирательном участке распылили газ. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Запорожской области.

В частности, газ распылили в открытое окно здания школы, где расположена одна из участковых избирательных комиссий на 76 округе.

Так, группа лиц распылила газ из баллончиков после закрытия участка. Пострадавших в результате инцидента нет. Подсчет голосов на участке временно приостановлен, так как проводится проветривание помещения.

Отметим, в настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа полиции. Правонарушителей задержали. По данным представителей гражданской сети "Опора", среди задержанных есть несовершеннолетние.

По факту происшествия полиция готовится открыть уголовное производство.

В полиции не уточнили, какой именно газ распылили.

Напомним, ранее в Торецке (Донецкая область) правоохранители получили сообщение о минировании всех 14 избирательных участков города.

Как писало РБК-Украина, Нацполиция уже получила почти 400 заявлений и сообщений по поводу избирательного процесса в день внеочередных выборов в Верховную раду, 21 июля 2019 года.