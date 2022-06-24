В Запорожье прозвучали взрывы после сигнала воздушной тревоги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева в Telegram .

Жителей просят оставаться в укрытиях.

"Сохраняйте спокойствие и находитесь в безопасных местах. Официальная информация будет позже", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что в четверг, 23 июня, в Покровске Донецкой области был слышен взрыв.

Позже мэр Покровска Руслан Требушкин рассказал, что над городом украинские военные сбили вражескую ракету.

Также сообщалось, что контратаки ВСУ в ближайшие недели будут еще больше угрожать российским оккупантам в Херсоне и на Запорожье.

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