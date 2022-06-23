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В Покровске Донецкой области прогремел взрыв

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Четверг 23 июня 2022 14:02
В Покровске Донецкой области прогремел взрыв Фото: в Покровске Донецкой области прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Покровске Донецкой области был слышен взрыв. Детали пока уточняются.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Покровска Руслана Требушкина.

"Внимание! Произошел взрыв. Информация уточняется", - пишет Требушкин.

Также городской голова призвал не выкладывать фотографий или видео с места событий, чтобы не помогать врагу корректировать обстрелы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 22 июня, в Скадовске Херсонской области прогремели два взрыва. Как отметил городской голова Александр Яковлев, оккупанты попали в промышленную зону.

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