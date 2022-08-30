В Запорожье проводили обыски из-за возможного присвоения гуманитарной помощи

Контрразведчики СБУ совместно с НАБУ проводили ряд обысков в органах власти Запорожья из-за вероятного незаконного присвоения гуманитарной помощи, которая была предоставлена Запорожской области с начала широкомасштабного вторжения России в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Обыски проводились в:
Во время следственных действий у должностных лиц Запорожского горсовета было обнаружено:
Следствие проводится по трем статьям Уголовного кодекса:
Отмечается, что расследование осуществляют по обращению Службы внешней разведки Украины.
Напомним, ранее секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев сообщил о проведение обысков в здании.
Кроме того, ночью россияне обстреляли Запорожье. В результате атаки повреждениям подверглись 9 многоэтажных и 40 частных домов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.