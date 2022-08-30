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У Запоріжжі проводили обшуки через можливе привласнення гуманітарної допомоги

Фото: у Запоріжжі проводили обшуки через можливе привласнення гуманітарної допомоги (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Контррозвідники СБУ спільно з НАБУ проводили низку обшуків в органах влади Запоріжжі через ймовірне незаконне привласнення гуманітарної допомоги, що була надана Запорізькій області від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Обшуки проводилися у:

  • міській раді;
  • обласній військовій адміністрації;
  • складських приміщеннях та за адресами проживання причетних до злочину осіб.

Під час слідчих дій у посадовців Запорізької міськради було виявлено:

  • речовини, схожі на наркотичні засоби, які були направлені на експертизу;
  • незареєстровану вогнепальну зброю та набої до неї;
  • велику кількість готівки.

Слідство ведеться за трьома статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою);
  • ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі);
  • ст. 368-5 (незаконне збагачення).

Зазначається, що розслідування здійснюють за зверненням Служби зовнішньої розвідки України.

Нагадаємо, раніше секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв повідомив про проведення обшуків у будівлі.

Окрім того, вночі росіяниобстріляли Запоріжжя. В результаті атаки пошкоджень зазнали 9 багатоповерхових і 40 приватних будинків.

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Служба безпеки УкраїниЗапоріжжя