У Запоріжжі проводили обшуки через можливе привласнення гуманітарної допомоги

Контррозвідники СБУ спільно з НАБУ проводили низку обшуків в органах влади Запоріжжі через ймовірне незаконне привласнення гуманітарної допомоги, що була надана Запорізькій області від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Обшуки проводилися у:
Під час слідчих дій у посадовців Запорізької міськради було виявлено:
Слідство ведеться за трьома статтями Кримінального кодексу:
Зазначається, що розслідування здійснюють за зверненням Служби зовнішньої розвідки України.
Нагадаємо, раніше секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв повідомив про проведення обшуків у будівлі.
Окрім того, вночі росіяниобстріляли Запоріжжя. В результаті атаки пошкоджень зазнали 9 багатоповерхових і 40 приватних будинків.
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