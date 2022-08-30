Фото: у Запоріжжі проводили обшуки через можливе привласнення гуманітарної допомоги (ssu.gov.ua)

Контррозвідники СБУ спільно з НАБУ проводили низку обшуків в органах влади Запоріжжі через ймовірне незаконне привласнення гуманітарної допомоги, що була надана Запорізькій області від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Обшуки проводилися у: міській раді;

обласній військовій адміністрації;

складських приміщеннях та за адресами проживання причетних до злочину осіб. Під час слідчих дій у посадовців Запорізької міськради було виявлено: речовини, схожі на наркотичні засоби, які були направлені на експертизу;

незареєстровану вогнепальну зброю та набої до неї;

велику кількість готівки. Слідство ведеться за трьома статтями Кримінального кодексу: ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою);

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі);

ст. 368-5 (незаконне збагачення). Зазначається, що розслідування здійснюють за зверненням Служби зовнішньої розвідки України.