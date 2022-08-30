У Запоріжжі проводили обшуки через можливе привласнення гуманітарної допомоги
Контррозвідники СБУ спільно з НАБУ проводили низку обшуків в органах влади Запоріжжі через ймовірне незаконне привласнення гуманітарної допомоги, що була надана Запорізькій області від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Обшуки проводилися у:
- міській раді;
- обласній військовій адміністрації;
- складських приміщеннях та за адресами проживання причетних до злочину осіб.
Під час слідчих дій у посадовців Запорізької міськради було виявлено:
- речовини, схожі на наркотичні засоби, які були направлені на експертизу;
- незареєстровану вогнепальну зброю та набої до неї;
- велику кількість готівки.
Слідство ведеться за трьома статтями Кримінального кодексу:
- ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою);
- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі);
- ст. 368-5 (незаконне збагачення).
Зазначається, що розслідування здійснюють за зверненням Служби зовнішньої розвідки України.
Нагадаємо, раніше секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв повідомив про проведення обшуків у будівлі.
Окрім того, вночі росіяниобстріляли Запоріжжя. В результаті атаки пошкоджень зазнали 9 багатоповерхових і 40 приватних будинків.
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