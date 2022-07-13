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В Запорожье прогремели взрывы после начала переговоров с РФ в Турции

Фото: В Запорожье прогремели взрывы (t me zsuwar)
Автор: Валерия Полищук

Сразу после начала переговоров в Стамбуле по "зерновому коридору" почти по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. При этом в Запорожье произошло несколько взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева в Telegram.

"Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там", - написал он.

При этом через некоторое время Куртев призвал жителей Запорожья сохранять спокойствие.

"Сохраняйте спокойствие, находитесь в укрытиях и не распространяйте фото- и видеоматериалы", - добавил он.

По словам очевидцев, городе прогремело два взрыва.

Обновлено. В ОВА подтвердили, что в Запорожье зафиксировали два "прилета" российских ракет.

"Попали в одно из предприятий города. Официальная информация впоследствии будет уточнена", - говорится в сообщении.

Отметим, что некоторое время назад в Стамбуле начались переговоры по разблокировке экспорта украинского зерна на международный рынок.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в двух шагах от сделки с Россией по экспорту зерна на международный рынок.

Все, что известно о переговорах в Стамбуле читайте в материале РБК-Украина - "Украинское зерно в "заложниках" России. Как мир пытается добиться возобновления экспорта".

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