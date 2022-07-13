В Запорожье прогремели взрывы после начала переговоров с РФ в Турции

"Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там", - написал он.

При этом через некоторое время Куртев призвал жителей Запорожья сохранять спокойствие.

"Сохраняйте спокойствие, находитесь в укрытиях и не распространяйте фото- и видеоматериалы", - добавил он.

По словам очевидцев, городе прогремело два взрыва.

Обновлено. В ОВА подтвердили, что в Запорожье зафиксировали два "прилета" российских ракет.

"Попали в одно из предприятий города. Официальная информация впоследствии будет уточнена", - говорится в сообщении.