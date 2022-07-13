В Запорожье прогремели взрывы после начала переговоров с РФ в Турции

Сразу после начала переговоров в Стамбуле по "зерновому коридору" почти по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. При этом в Запорожье произошло несколько взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева в Telegram.
"Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там", - написал он.
При этом через некоторое время Куртев призвал жителей Запорожья сохранять спокойствие.
"Сохраняйте спокойствие, находитесь в укрытиях и не распространяйте фото- и видеоматериалы", - добавил он.
По словам очевидцев, городе прогремело два взрыва.
Обновлено. В ОВА подтвердили, что в Запорожье зафиксировали два "прилета" российских ракет.
"Попали в одно из предприятий города. Официальная информация впоследствии будет уточнена", - говорится в сообщении.
Отметим, что некоторое время назад в Стамбуле начались переговоры по разблокировке экспорта украинского зерна на международный рынок.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в двух шагах от сделки с Россией по экспорту зерна на международный рынок.
Все, что известно о переговорах в Стамбуле читайте в материале РБК-Украина - "Украинское зерно в "заложниках" России. Как мир пытается добиться возобновления экспорта".