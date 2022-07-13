У Запоріжжі прогриміли вибухи після початку переговорів з РФ в Туреччині

"Терміново! Ідіть до найближчих до вас укриттів і перебуваєте там", - написав він.

При цьому через деякий час Куртєв закликав жителів Запоріжжя зберігати спокій.

"Зберігайте спокій, перебуваєте в укриттях і не поширюйте фото- і відеоматеріали", - додав він.

За словами очевидців, місті прогриміло два вибухи.

Оновлено. В ОВА підтвердили, що у Запоріжжі зафіксували два "прильоти" російських ракет.

"Поцілили в одне з підприємств міста. Офіційна інформація згодом буде уточнена", - йдеться в повідомленні.