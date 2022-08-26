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В Запорожье прогремел взрыв

Фото: В Запорожье прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу днем, 26 августа, в Запорожье прогремел взрыв. В городе и области воздушная тревога не была объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Запорожье был слышен звук взрыва, сообщают местные жители. При этом тревога не была объявлена", - говорится в сообщении.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что в городе работает ПВО.

"Без паники! Сработало ПВО Вооруженных сил Украины! Берегите себя! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", - написал он в Telegram.

Напомним, 25 августа впервые в истории Запорожская АЭС полностью отключилась от энергосети.

Из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС 25 августа дважды отключалась последняя линия связи станции с энергосистемой Украины. Впоследствии стало известно, что АЭС восстановила связь с украинской сетью.

Сегодня все энергоблоки Запорожской АЭС остаются отключенными от энергосети.

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