В Запорожье прогремел взрыв

"В Запорожье был слышен звук взрыва, сообщают местные жители. При этом тревога не была объявлена", - говорится в сообщении.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что в городе работает ПВО.

"Без паники! Сработало ПВО Вооруженных сил Украины! Берегите себя! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", - написал он в Telegram.

Напомним, 25 августа впервые в истории Запорожская АЭС полностью отключилась от энергосети.

Из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС 25 августа дважды отключалась последняя линия связи станции с энергосистемой Украины. Впоследствии стало известно, что АЭС восстановила связь с украинской сетью.

Сегодня все энергоблоки Запорожской АЭС остаются отключенными от энергосети.