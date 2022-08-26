У Запоріжжі прогримів вибух

"У Запоріжжі було чути звук вибуху, повідомляють місцеві жителі. При цьому тривога не була оголошена", - йдеться в повідомленні.

Глава Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що в місті працює ППО.

"Без паніки! Спрацювало ППО Збройних сил України! Бережіть себе! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!",- написав він у Telegram.

Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС повністю відключилася від енергомережі.

Через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС 25 серпня двічі відключалася остання лінія зв'язку станції з енергосистемою України. Згодом стало відомо, що АЕС відновила зв'язок з українською мережею.

Сьогодні всі енергоблоки Запорізької АЕС залишаються відключеними від енергомережі.