Все энергоблоки Запорожской АЭС остаются отключенными от энергосети, - "Энергоатом"

По состоянию на 9: 00 26 августа все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от энергосети. Собственные нужды станции в электропитании сейчас обеспечиваются через отремонтированную линию из энергосистемы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАЭК " Энергоатом ".

"Линия выдачи мощности ЗАЭС в энергосистему Украины также восстановлена, ведутся работы по подготовке подключения двух энергоблоков ЗАЭС к сети", - говорится в сообщении.

По данным "Энергоатома", замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет.