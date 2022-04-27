В Запорожье прибыли продукты для мариупольцев, - Фонд Ахметова

Для переселенцев из Мариуполя, которые сейчас находятся в Запорожье, приехала еще одна партия продуктов от Фонда Рината Ахметова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Груз прибыл в "Зеленый центр Метинвест" в Запорожье. Это более 1,2 тысячи наборов с продуктами первой необходимости. В их состав вошли: макароны, пшеничная крупа, мука, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.

В целом фонд уже передал для переселенцев из Мариуполя более 13 тысяч таких наборов.

Всего продуктовые наборы от фонда получат 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.