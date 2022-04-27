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До Запоріжжя прибули продукти для маріупольців, - Фонд Ахметова

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Середа 27 квітня 2022 13:03
До Запоріжжя прибули продукти для маріупольців, - Фонд Ахметова Фото: до Запоріжжя прибули продукти для маріупольців (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Для переселенців з Маріуполя, які зараз перебувають у Запоріжжі, приїхала ще одна партія продуктів від Фонду Ріната Ахметова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Вантаж прибув до "Зеленого центру Метінвест" у Запоріжжі. Це понад 1,2 тисячі наборів із продуктами першої необхідності. До їхнього складу увійшли: макарони, пшенична крупа, борошно, цукор, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

Загалом фонд вже передав для переселенців із Маріуполя понад 13 тисяч таких наборів.

Усього продуктові набори від фонду отримають 200 тисяч українців.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 мільйонам осіб, із них 3,5 мільйони були врятовані на Донбасі.

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Рінат Ахметов Маріуполь
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