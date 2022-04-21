В Запорожье прибыли четыре эвакуационных автобуса из Мариуполя

В Запорожье прибыли четыре эвакуационных автобуса, которые вывезли людей из блокадного Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой области Павла Клименка.

Сообщается, что 79 мариупольцев доехали автобусами из Мариуполя в Запорожья.

Клименко говорит, что это впервые с начала блокады Мариуполя оккупантами удалось организованно эвакуировать местных жителей.

В частности, оккупанты каждый раз срывали все договоренности и выехать из города можно было только на частном транспорте. Но сегодня четырем автобусам удалось покинуть блокадный город.

По словам председателя ОВА, это значительно меньше, чем было договорено.

"Продолжаем прилагать усилия, чтобы все мариупольцы смогли выехать на свободную территорию Украины. Это одна из первоочередных задач всего руководства государства", - говорится в сообщении.