Оккупанты в Мариуполе готовятся провести акцию "Бессмертный полк" 9 мая
В День победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая российские оккупанты в Мариуполе хотят провести акцию "Бессмертный полк". И называют его якобы самым главными патриотическим мероприятием в 2022 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Как заявила так называемая "заместитель мэра" Виктория Калачева, 9 мая по улицам захваченного российскими войсками города пройдет "Бессмертный полк".
"Это самое главное и самое патриотическое мероприятие, которое должно пройти в этом году в Мариуполе", - заявила пособница оккупантов.
Виктория Калачева, как и нынешний псевдомэр Константин Иващенко, также является бывшим депутатом Мариупольского городского совета от ОПЗЖ. Кроме того, является директором школы искусств "Звезды Приазовья".
Отметим, до недавнего времени придуманная в России акция ко Дню победы 9 мая проходила и в украинских городах. РБК-Украина писало, например, о шествии "Бессмертного полка" в Киеве в 2019 году.
Как правило участники таких маршей несут портреты погибших во Второй мировой войне бойцов Красной армии и поют советские песни.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.