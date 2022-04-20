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Оккупанты в Мариуполе готовятся провести акцию "Бессмертный полк" 9 мая

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Мариуполь, Среда 20 апреля 2022 17:55
Оккупанты в Мариуполе готовятся провести акцию "Бессмертный полк" 9 мая Фото: заместитель фейкового "мэра" Мариуполя Виктория Калачева (facebook Константина Иващенко)
Автор: Сергей Новиков

В День победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая российские оккупанты в Мариуполе хотят провести акцию "Бессмертный полк". И называют его якобы самым главными патриотическим мероприятием в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Как заявила так называемая "заместитель мэра" Виктория Калачева, 9 мая по улицам захваченного российскими войсками города пройдет "Бессмертный полк".

"Это самое главное и самое патриотическое мероприятие, которое должно пройти в этом году в Мариуполе", - заявила пособница оккупантов.

Виктория Калачева, как и нынешний псевдомэр Константин Иващенко, также является бывшим депутатом Мариупольского городского совета от ОПЗЖ. Кроме того, является директором школы искусств "Звезды Приазовья".

Отметим, до недавнего времени придуманная в России акция ко Дню победы 9 мая проходила и в украинских городах. РБК-Украина писало, например, о шествии "Бессмертного полка" в Киеве в 2019 году.

Как правило участники таких маршей несут портреты погибших во Второй мировой войне бойцов Красной армии и поют советские песни.

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