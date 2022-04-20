Оккупанты в Мариуполе готовятся провести акцию "Бессмертный полк" 9 мая

В День победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая российские оккупанты в Мариуполе хотят провести акцию "Бессмертный полк". И называют его якобы самым главными патриотическим мероприятием в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Как заявила так называемая "заместитель мэра" Виктория Калачева, 9 мая по улицам захваченного российскими войсками города пройдет "Бессмертный полк". "Это самое главное и самое патриотическое мероприятие, которое должно пройти в этом году в Мариуполе", - заявила пособница оккупантов. Виктория Калачева, как и нынешний псевдомэр Константин Иващенко, также является бывшим депутатом Мариупольского городского совета от ОПЗЖ. Кроме того, является директором школы искусств "Звезды Приазовья".