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Запорожье поднимает цены на проезд: сколько будет стоить

Фото: в Запорожье подорожают маршрутки (zp.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

В Запорожье с 13 июня 2022 года вырастут цены на проезд в маршрутках. Проезд в электротранспорте остается бесплатным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет Запорожья.

Как заявил секретарь городского совета Анатолий Куртев, повышение цен связано с подорожанием топлива и будет действовать только в период военного времени.

"Мы решили, что новая цена на проезд будет компенсировать только подорожание горючего, а другие составляющие тарифа мы применять не будем. Такое решение позволило нам повысить цены на проезд в маршрутных такси минимально - всего до 12 гривен", - отметил он.

Исключение составят длинные маршруты, курсирующие в Хортицкий район, стоимость проезда на маршрутах номер 10, 92, 55, 87, 36, 96 и 58 подорожает до 13 гривен. В то же время проезд в городском электротранспорте остается бесплатным до конца военного положения

Напомним, ранее сообщалось, что цены на проезд в маршрутках Днепра могут вырасти с 10 до 20 или даже 30 гривен.

А во Львове стоимость проезда подняли до 15 гривен.

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Запорожье