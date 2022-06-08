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Проезд Днепре может подорожать сразу в три раза: каким будет тариф

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Днепр, Среда 08 июня 2022 20:57
Проезд Днепре может подорожать сразу в три раза: каким будет тариф Фото: маршрутка (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Цены на проезд в маршрутках Днепра могут вырасти с 10 до 20 или даже 30 гривен. Причинами этого являются подорожание горючего и запчастей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Специалист департамента транспорта городского совета Иван Васючков заявляет, что никто не понимает, какая будет стоимость дизельного топлива через неделю или полторы. Однако тенденции по уменьшению цены не наблюдается.

Отметим, ранее Васючков заявлял, что рост тарифов не следует ожидать в ближайшие недели, поскольку часть расходов пока компенсируют из городского бюджета. Однако, проезд может подорожать летом.

"Ситуация складывается так, что, скорее всего, подорожание проезда этим летом все же произойдет. Вопрос, до какой цифры, сейчас подвешен в воздухе. При той цене, которая сейчас есть на заправочных станциях либо на оптовом рынке, тариф может вырасти и до 20 гривен", - заявлял он.

Как сообщалось, в Ивано-Франковске подняли стоимость проезда в маршрутках до 10 гривен, а в Полтаве повысили стоимость проезда почти вдвое - с 8 до 15 гривен.

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