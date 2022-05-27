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Во Львове решили поднять стоимость проезда в автобусах

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Львов, Пятница 27 мая 2022 13:49
Во Львове решили поднять стоимость проезда в автобусах Фото: Во Львове решили поднять стоимость проезда в автобусах (city-adm.lviv.ua)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 27 мая, во Львове приняли решение поднять стоимость проезда в автобусах. Стоимость одной поездки составит 15 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

"Стоимость проезда в общественном автотранспорте Львова составит 15 гривен, хотя перевозчики в своих обращениях потребовали более 20 гривен, иначе предупреждали, что автобусы не выедут на маршруты. Все потому, что в существующем тарифе цена на горючее установлена на уровне 24 гривен, а сегодня она - почти 60 гривен", - говорится в сообщении.

Новый тариф начнет действовать со 2 июня. При этом цена на проезд в трамваях и троллейбусах не изменится.

Как отметили в горсовете, решение скорректировать цены на проезд было принято в связи с подорожанием стоимости топлива.

Напомним, в Полтаве рассматривают возможность повышения цены на проезд в общественном транспорте.

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