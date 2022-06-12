Запоріжжя піднімає ціни на проїзд: скільки коштуватиме

У Запоріжжі з 13 червня 2022 року зростуть ціни на проїзд у маршрутках. Проїзд в електротранспорті залишається безкоштовним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міську раду Запоріжжя.

Як заявив секретар міської ради Анатолій Куртєв, підвищення цін пов'язане з подорожчанням палива і буде діяти тільки в період воєнного часу.

"Ми вирішили, що нова ціна на проїзд буде компенсувати тільки подорожчання пального, а інші складові тарифу ми застосовувати не будемо. Таке рішення дозволило нам підвищити ціни на проїзд у маршрутних таксі мінімально - всього до 12 гривень", - зазначив він.

Виняток становитимуть довгі маршрути, що курсують в Хортицький район, вартість проїзду на маршрутах номер 10, 92, 55, 87, 36, 96 і 58 подорожчає до 13 гривень. Водночас проїзд у міському електротранспорті залишається безкоштовним до кінця воєнного стану