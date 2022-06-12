RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Запоріжжя піднімає ціни на проїзд: скільки коштуватиме

Фото: у Запоріжжі подорожчають маршрутки (zp.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

У Запоріжжі з 13 червня 2022 року зростуть ціни на проїзд у маршрутках. Проїзд в електротранспорті залишається безкоштовним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міську раду Запоріжжя.

Як заявив секретар міської ради Анатолій Куртєв, підвищення цін пов'язане з подорожчанням палива і буде діяти тільки в період воєнного часу.

"Ми вирішили, що нова ціна на проїзд буде компенсувати тільки подорожчання пального, а інші складові тарифу ми застосовувати не будемо. Таке рішення дозволило нам підвищити ціни на проїзд у маршрутних таксі мінімально - всього до 12 гривень", - зазначив він.

Виняток становитимуть довгі маршрути, що курсують в Хортицький район, вартість проїзду на маршрутах номер 10, 92, 55, 87, 36, 96 і 58 подорожчає до 13 гривень. Водночас проїзд у міському електротранспорті залишається безкоштовним до кінця воєнного стану

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ціни на проїзд у маршрутках Дніпра можуть зрости з 10 до 20 або навіть 30 гривень.

А у Львові вартість проїзду підняли до 15 гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя