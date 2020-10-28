Фото: отопление (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Запорожье отопительный сезон стартует со 2 ноября. Соответствующее решение в среду, 28 октября, принял исполнительный комитет Запорожского городского совета.

Об этом написал мэр города Владимир Буряк на своей странице в соцсети Facebook.

"Сегодня исполнительный комитет Запорожского городского совета принял решение о старте отопительного сезона со 2 ноября. Как и всегда, в первую очередь к теплу будут подключены больницы, амбулатории, детские сады и другие учреждения социальной сферы", - отметил глава Запорожья.

По его словам, концерну "Городские тепловые сети" и управляющим компаниям поставлена ​​задача обеспечить подачу тепла в жилые дома до 6 ноября.

"После этого колл-центр "15-80" начнет принимать заявки от жителей квартир, где по каким-то причинам не будет отопления", - добавил мэр.

Напомним, ранее в Кабинете министров сообщили, что жилой фонд и объекты социальной сферы в большинстве областей начали подключать к теплу с 15 октября. По состоянию на 26 октября к отоплению подключено более 45% жилых домов и почти 57% объектов социальной инфраструктуры.

Как писало РБК-Украина, по данным Минэнерго, в отопительный сезон Украина входит с рекордными запасами топлива.

Так, с началом отопительного сезона Украина начала отбор газа из подземных хранилищ.