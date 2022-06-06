В Запорожье открывают коридор для выезда на оккупированную территорию

В понедельник, 6 июня, в Запорожье открывается зеленый коридор для желающих выехать на временно оккупированную территорию области. Выехать можно будет только на собственном автотранспорте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Запорожской ОВА в Telegram .

"Сегодня планируется выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра. Сейчас сформирована очередь автомобилей на текущий день, которая ждет разрешения на выезд", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что информация об изменениях пересечения линии разграничения из-за ситуации с безопасностью будет сообщена дополнительно.