У Запоріжжі відкривають коридор для виїзду на окуповану територію

У понеділок, 6 червня, в Запоріжжі відкривається зелений коридор для бажаючих виїхати на тимчасово окуповану територію області. Виїхати можна буде тільки на власному автотранспорті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Запорізької ОВА в Telegram.
"Сьогодні планується виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру. Зараз сформована черга автомобілів на поточний день, яка чекає дозволу на виїзд", - йдеться в повідомленні.
У відомстві додали, що інформація про зміни перетину лінії розмежування через ситуацію з безпекою буде повідомлена додатково.
Нагадаємо, Запорізька область окупована російськими військами майже на 60%.
Крім того, в Кремлі планують протягом року провести так звані "референдуми" про приєднання до Росії всіх окупованих регіонів України, в тому числі частини Запорізької області.