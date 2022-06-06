У Запоріжжі відкривають коридор для виїзду на окуповану територію

У понеділок, 6 червня, в Запоріжжі відкривається зелений коридор для бажаючих виїхати на тимчасово окуповану територію області. Виїхати можна буде тільки на власному автотранспорті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Запорізької ОВА в Telegram .

"Сьогодні планується виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру. Зараз сформована черга автомобілів на поточний день, яка чекає дозволу на виїзд", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що інформація про зміни перетину лінії розмежування через ситуацію з безпекою буде повідомлена додатково.