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У Запоріжжі відкривають коридор для виїзду на окуповану територію

Фото: у Запоріжжі відкривають коридор для виїзду на окуповану територію (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 6 червня, в Запоріжжі відкривається зелений коридор для бажаючих виїхати на тимчасово окуповану територію області. Виїхати можна буде тільки на власному автотранспорті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Запорізької ОВА в Telegram.

"Сьогодні планується виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру. Зараз сформована черга автомобілів на поточний день, яка чекає дозволу на виїзд", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що інформація про зміни перетину лінії розмежування через ситуацію з безпекою буде повідомлена додатково.

Нагадаємо, Запорізька область окупована російськими військами майже на 60%.

Крім того, в Кремлі планують протягом року провести так звані "референдуми" про приєднання до Росії всіх окупованих регіонів України, в тому числі частини Запорізької області.

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