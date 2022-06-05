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Запорожская область оккупирована почти на 60%, - ОВА

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Запорожская область, Воскресенье 05 июня 2022 22:54
Запорожская область оккупирована почти на 60%, - ОВА Фото: начальник Запорожской ОВА Александр Старух (facebook starukholexander)
Автор: Илона Свиридова

По состоянию на июнь 2022 года Запорожская область оккупирована российскими войсками почти на 60%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Сообщается, что начальник местной областной администрации Александр Старух доложил президенту Владимиру Зеленскому, что почти 60% территории региона временно оккупировали российские войска, местами продолжаются бои.

По его словам, 77 населенных пунктов Запорожской области обесточены из-за боевых действий. Противник разрушил 2701 объект инфраструктуры, из которых на сегодняшний день восстановлено почти 700.

Тем временем в областном центре созданы гуманитарные хабы для приема жителей временно оккупированных территорий и населенных пунктов, где продолжаются боевые действия.

"Последние 15 дней самое большое количество людей приезжает из Херсонской области. Также прибывают из Мариуполя", - добавил Старух.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кремле планируют в течение года провести так называемые "референдумы" о присоединении к России всех оккупированных регионов Украины, в том числе части Запорожской области.

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